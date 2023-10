Amanda og kæresten vil gerne have en hund: Da hun ser hundens ansigt, må hun bare eje hunden

Det lesbiske par fra Californien vidste, at deres lodne ven havde et handicap. Men de to af dem var alligevel eksperter på dette område. For i løbet af de seneste otte år har de modtaget flere handicappede hunde.

Da kvinderne mødte Marv, var han lige flyttet ind hos en ven, der midlertidigt passede ham som plejemor. Egentlig skal den pelsede ven placeres så hurtigt som muligt. Men Burger var mere og mere i tvivl.

Hun vidste dengang, at Marv ville have brug for meget pleje og var sikker på, at han ikke ville få det fra mange mennesker, siger Burger.I juni 2023 tog de lodne venner imod den søde firbenede ven."Marv har en genetisk lidelse, men vi ved ikke, hvad det er," forklarede Burger."Han har en anden række tænder i bunden og to lange tænder øverst, som folk altid lægger mærke til. headtopics.com

Hanhundens tunge er også for kort. Af disse grunde kan han ikke spise selvstændigt og er afhængig af hjælp."Jeg sætter mig ned og støtter ham med håndklæder, sætter en hagesmæk på ham og fodrer ham med en ske. Han er så begejstret for det," sagde Burger.

Marv kan se frem til mere end 35.000 følgere på TikTok, mens 11.700 mennesker følger ham på Instagram. headtopics.com

