Alvorligt jordskred nær Randers får politikere til at kræve ændringer i behandlingen af miljøsager

Det alvorlige jordskred ved virksomheden Nordic Waste nær Randers bør få regeringen til at fjerne ansvaret for behandlingen af store miljøsager fra kommunerne. Det mener flere partier i Folketinget og Danmarks Naturfredsforening, efter at det er kommet frem, atDet giver ingen mening, at nogle kommuner sidder med mange års interval og skal gennemgå nogle meget komplicerede miljøsager.Her er et gigantisk bjerg på mindst to millioner ton forurenet jord begyndt at skride ned mod den lokale å.

Men ifølge et notat blev Randers Kommune flere gange i 2023 spurgt til risikoen for lige præcis et jordskred – hver gang blev det afvist. Det viser, at kommunerne ikke har kompetencer til at have ansvaret for den slags komplicerede miljøsager, mener Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening. - Det her understreger, at der ikke er gode nok kompetencer i Randers Kommune og givetvis også i andre kommuner i forhold til at vurdere så store og svære miljøsage





DRNyheder » / 🏆 5. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Flertal i Folketinget sætter kurs mod flere flertalsafgørelser i EUDanmarks eneste røde dagblad

Kilde: Arbejderen - 🏆 25. / 51 Læs mere »

Professor: Flere og flere lægemidler er umulige at skaffe – det er alles problem, men ingens ansvarKOMMENTAR: Mange lægemidler går i restordre med store problemer for patienter og sundhedsvæsen til følge. Løsningerne er svære at få øje på – og dog, skriver professor i sundhed.

Kilde: Videnskab.dk - 🏆 13. / 59 Læs mere »

Snestormen udfordrer arbejdet med at forhindre miljøulykke syd for Randers | NyhederDer bliver arbejdet i døgndrift for at forhindre en alvorlig miljøulykke ved fabrikken Nordic Waste tæt ved Ølst.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Sygehuse i Viborg og Randers aflyser ikke-akutte operationer | NyhederBåde regionshospitalet i Viborg og regionshospitalet i Randers har i morgen – torsdag – aflyst alle ikke-akutte operationer og konsultationer for patienterne.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Randers Kommune knokler i døgndrift for at undgå miljøkatastrofeRanders Kommune knokler i døgndrift for at undgå miljøkatastrofe

Kilde: borsendk - 🏆 28. / 51 Læs mere »

Randers Kommune udfordres nu yderligere ved Nordic Waste-jordskred | NyhederRegnmasserne fra oven betyder, at Randers Kommune nu møder endnu flere udfordringer ved jordskredet hos virksomheden Nordic Waste.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »