Alvorlig situation for den grønne omstilling

Situationen var alvorlig for den grønne omstilling. Sådan lød det fra klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M), da han tilbage i begyndelsen af februar måtte gøre det klart, at den såkaldte åben dør-ordning skulle sættes på pause. I flere end 20 år havde det været muligt at opstille vindmøller på havet uden en eneste støttekrone fra det offentlige.

Men nu var man nået frem til, at ordningen kunne være i strid med EU’s regler om statsstøtte, fordi staten ikke opkrævede nogen penge for virksomhedernes brug af havbunden. Regeringen havde allerede taget kontakt til EU-Kommissionen, fortalte Aagaard og udtrykte samtidig sin frustration over, at EU-regler skulle stå i vejen.- Men regler skal overholdes, og jeg respekterer, at Energistyrelsen skal handle på en risiko for strid med EU-retten, udtalte ministeren. Men Energistyrelsen, der er helt central i åben dør-ordningen, så ikke selv noget problem i forhold til EU's regle





tv2politik » / 🏆 8. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

178 episoder på godt et år – 25-årig frygter sin voldsomme naboHans mor frygter, at det ender med en alvorlig ulykke, før der bliver grebet ind.

Kilde: tv2newsdk - 🏆 27. / 51 Læs mere »

Bilist ville undvige træ ved Tappernøje: En person er kommet alvorligt til skade | NyhederSent torsdag aften har der været en alvorlig ulykke syd for Tappernøje på Sydsjælland.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Lars Løkke Ramussen tager til USA for at underskrive forsvarssamarbejdsaftale | NyhederPå torsdag underskriver udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) forsvarssamarbejdsaftalen mellem Danmark og USA ved en ceremoni i Washington D.C. Det skriver udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Lars Løkke om angreb på skibe i Det Røde Hav: Truer vores søfolk | NyhederUdenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) reagerer nu på situationen i Det Røde Hav, hvor et Mærsk-skib for to dage siden blev angrebet - men ikke ramt - af et missil.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Lars R. i ekstase: - Rend mig et vist sted!Læs mere her

Kilde: EkstraBladet - 🏆 11. / 63 Læs mere »

Finanslov 2024: Op i gear med lavbundsjorde - og fire andre tiltag for klima og miljøFlere elbiler og mere fjernevarme er blandt tiltagene i Finansloven for 2024, der har opbakning fra alle Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten.

Kilde: ingdk - 🏆 6. / 63 Læs mere »