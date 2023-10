Alvorlig situation efter stormflod i Danmark

»Diger er brudt sammen, huse, butikker og veje er revet væk eller oversvømmet. Situationen er dybt alvorlig. Det er helt afgørende at vi sikrer os bedre mod vandmasserne og netop den opgave tager vi nu fat på med Klimatilpasningsplan 1,« siger miljøminister Magnus Heunicke (S) i en pressemeddelelse offentliggjort kl. 12 mandag - to dage efter en af Danmarks værste stormfloder i nyere tid.

Professionel vandspecialist til ansættelse i regionalt vandteam i Europa med base på den danske ambassade i WarszawaEr der mon nogen, der har regnet på nytte (grund)værdien af den beskyttelse, man får for en milliard ved Vestkysten sammenlignet med de 150mill, der er afsat i en ansøgningspulje til alle de andre?Så længe forskellige styrelser (som per definition er uafhængige=uansvarlige) vil der ikke komme holdbare løsninger.

Vi må have politikerne på banen - fordi de kan holdes ansvarlige ved et valg >< styrelser som lever skjult og uangibelige.Ikke sommKøbenhavn, hvor sprit nye huse var under en håndsbredde fra oversvømmelse forrige gang - sårlig byggetilladelse med for lav kote. headtopics.com

- Når vi rammer år 2100, ved vi, at vandstanden cirka er 70 til 80 centimeter højere, end den er i dag."Brutal økonomi Stat og kommuner er til gengæld fanget i et morads af regler og naturbeskyttelse, som de langt hen ad vejen selv er årsag til.Sådan sagde S-ordfører Christian Rabjerg Madsen bl.a. dengang (i opposition):

