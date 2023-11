Algoritme estimerer efterfølgende plejebehov for patienter

Algoritmen, der kaldes nH Predict og er udviklet af UnitedHealthcares datterselskab NaviHealth, bruges til at estimere, hvor meget efterfølgende pleje en patient har behov for efter en akut skade, sygdom eller anden hændelse. Hvordan algoritmen præcist fungerer er usikkert, men angiveligt kommer dens estimater fra en database, der indeholder medicinske data om seks millioner patienter.

NaviHealth-sagsbehandlere fodrer algoritmen med oplysninger om en given patient, herunder alder, livssituation og fysiske funktioner, hvorefter den spytter estimater ud baseret på lignende patienter i databasen. Hvis algortimen afslår, at en patient har ret til dækning, bliver over 90 procent af afslagene tilbageført ved efterfølgende appelsager, skriver Ars Technica på baggrund af søgsmålet.





