Jens Thorving AndersenMange fugle kan flyve tusindvis af kilometer uden at bruge ret meget energi, fordi de kan høste energi fra vindene omkring den.

Den kan derfor udnytte, at den kan blive skubbet opad, hvis den kommer 'rigtigt' ind i modvinden, og man kan til engrad godt sammenligne det med et sejl på en sejlbåd - i hvert fald når vingen befinder sig i en vertikal position.Fuglen vil typisk følge et mønster, hvor den starter nær havoverfladen. I takt med, at den stiger til vejrs, vil den søge efter en god modvind, der kan give opdrift.

Professionel vandspecialist til ansættelse i regionalt vandteam i Europa med base på den danske ambassade i Warszawa Jeg faldt selv i fælden, da jeg overså at et fly kan foretage et 180 grader sving uden at miste noget videre højde og lufthastighed. headtopics.com

Artiklen er en god historie, som baserer sig på forvirringen mellem jordkoordinater og luftkoordinater. Efter svinget har han stadig 0m/s hastighed i den modsatte retning, men vinden blæser 10m/s med ham. Han falder som en sten.

Et fly der stiger eller falder mister og vinder hastighed efter formlen gh=1/2V^2. Pas på med fortegnet og der er altid en luftmodstand. Hvis man stadig tvivler på at det kan lade sig gøre, så tænk på det sådan her: I en sejlbåd udnytter man at to fluids har forskellige bevægelsesmønstre. Man holder fast i en fluid med sejlet og den anden med kølen/sværdet/finnen/foilen. headtopics.com

Hvis du befinder dig i en konstant opstigende luftstrøm, får du hele tiden tilført potentiel energi. Hvis du undlader at stige med luften op, er denne energi til rådighed til fremdrift.Wiki.dk giver en hurtig intuitiv beskrivelse af 'Bernoullis princip' på de første linjer .. osse én jeg fatter. Det kan forklarer en del af opdriften, ligesom en skråt-stillet flad vinge så åbenbart osse gør det, 'Dynamisk opdrift'.

