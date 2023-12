Aktivister advarer om amerikanske militærbaser på dansk jord

Aktivister fra Fredsinitiativet var til foretræde i Folketingets Forsvarsudvalg. Her advarede de partiernes forsvarsordførere om konsekvenserne af at give grønt lys til at oprette amerikanske baser på dansk territorium. Tove Jensen (til venstre) og Birgit Sørensen (til højre) fra Fredsinitiativet på vej ind til foretræde hos Folketingets Forsvarsudvalg, hvor de to fredsaktivister advarede om at åbne op for amerikanske militærbaser på dansk jord.

Torsdag eftermiddag var to fredsaktivister fra Fredsinitiativets basekampagne "Nej til USA-baser" til foretræde i Folketingets Forsvarsudvalg. Her advarede de partiernes forsvarsordførere om konsekvenserne af at give grønt lys til at oprette amerikanske baser på dansk territoriu





Fredsaktivister advarer mod amerikanske militærbaser på dansk jord

