Airbnb gæster sagsøger udlejer: Gæster blev angrebet af flagermus i deres seng

Dog hævdede gæsterne at have haft en mindre end behagelig aften under deres ophold på grund af deres tilløb med flere Michigan Brown Bats, ifølge retssagen. "Kvinderne blev rykket op af skrigende lyde for at se mørke skikkelser bevæge sig op og ned ad de gamle drejebænke. Flagermusene tog til sidst flugten og dykkede og bombede kvinderne, mens de lå i deres senge.

I retssagen står der, at kvinderne, uden andre tilgængelige muligheder, skyndte sig hen til deres senge og 'kuede sig under lagnerne'. Herefter blev der tilkaldt en udrydder, som fandt en stor koloni af flagermusene på loftet samt flagermusekskrementer og urin løb ned ad kældervæggene.

