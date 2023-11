AI-kompetencer giver mere i løn

»AI-kompetencer er et godt eksempel på en type færdigheder, som kan bruges i mange arbejdssammenhænge, og som det derfor giver ekstra værdi at besidde« siger Ole Teutloff, ph.d.-studerende på SODAS ved Københavns Universitet, til universitetets hjemmeside.Studiet har kortlagt værdien af 962 konkrete færdigheder, som arbejdsmarkedet efterspørger. I studiet har man benyttet data fra 50.

»Fastansatte vil ofte arbejde i teams og organisatoriske hierarkier, der også kræver en række blødere sociale færdigheder,« siger Ole Teutloff.

Ved at sammenligne færdigheder med lønniveauer på den amerikanske platform lyder konklusionen fra studiet, at specifikke AI-færdigheder i gennemsnit øger aflønningen med 21 procent. Nye færdigheder som maskinlæring topper listen over færdigheder, der kan give en ekstraværdi på hele 40 procent i jobbet.

I bunden af listen finder vi programmeringssprogene. Kompetencer i Python giver otte procent merværdi, C++ giver seks procent, mens Java giver en ekstraværdi på fem procent.