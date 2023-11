AI gjorde det muligt: For første gang i 53 år udgiver Beatles ny musik

I hvert fald indtil nu, hvor kunstig intelligens har gjort det muligt at rense John Lennons stemme fra støjen og klaveret på båndet, I 1994 gav Lennons enke, Yoko Ono, et kassettebånd med demoen til bandets anden frontfigur Paul McCartney med mærkatet "Til Paul".

Men der var forskellige udfordringer med 'Then and Now', som betød, at den aldrig blev offentliggjort.For det første kunne Beatles-guitarist George Harrison "ikke lide den", sagde Poul McCartney til magasinet Q i 1997, skriver- Den havde ikke en særlig god titel, den havde brug for lidt arbejde, men den havde et smukt vers, og John sang den, sagde han til musikmagasinet. George kunne ikke lide den.

For det andet blev demoen optaget på en boombox hjemme hos Lennon i 1970'erne, mens han spillede på sit klaver. Betingelserne betød efter sigende, at der skulle være en del baggrundsstøj - en buzzlyd - på optagelsen.

På grund af datidens teknologiske begrænsninger kunne John Lennons vokal og klaveret ikke skilles ad. Kassettebåndet blev igen lagt på hylden, hvor det blev liggende i mere end et kvart århundrede.Siden er teknologien bag kunstig intelligens kun blevet mere avanceret.

Det inspirerede de to nulevende Beatles-medlemmer til at finde det henlagte kassettebånd frem igen. Peter Jackson og et helt lydteam brugte samme teknologi til at isolere Lennons vokal fra hans klaverspil på 'Then and Now'.trænede man computere til at genkende hans stemme og rense den for baggrundsstøj og instrumenter.

