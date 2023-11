AI-chef i Meta langer ud efter Google og OpenAI: Vil begrænse adgangen til AI

, der er ideen om, at vi i sidste ende vil opnå en form for kunstig intelligens, der er kraftfuld nok til at overgå mennesker i alle tænkelige opgaver. I et interview med mediet siger han, at det er vigtigt at starte en samtale om regulering af potentielt superintelligent kunstig intelligens nu frem for senere, for hvis det bliver senere, kan konsekvenserne blive dystre....men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGENSDK: Meta vil indføre abonnementer på Instagram og Facebook: Snart skal du hoste op med penge for at undgå detteInden længe vil Meta indføre abonnementer på Instagram og Facebook.

Kilde: DagensDk | Læs mere ⮕

DRNYHEDER: Dørmænd i Jomfru Ane Gade vil underrette kommunen, når mindreårige vil ind | NyhederDørmænd i Jomfru Ane Gade i Aalborg vil fremover lave underretninger til kommunen, når mindreårige gentagende gange forsøger at komme ind på beværtninger i festgaden.

Kilde: DRNyheder | Læs mere ⮕

BTDK: Dét vil Holger Rune ikke gå i detaljer med: 'Vi vil holde det hemmeligt'Dét vil Holger Rune ikke gå i detaljer med: 'Vi vil holde det hemmeligt'

Kilde: btdk | Læs mere ⮕

NORDJYSKEDK: Ishockeychef vil arbejde for halsbeskyttelse efter dødsfaldPræsidenten i Norges Ishockeyforbund vil arbejde for at gøre halsbeskyttelse obligatorisk internationalt.

Kilde: nordjyskedk | Læs mere ⮕

BTDK: DF-profil vil smide kendt dansk sanger ud af Danmark efter Hamas-kommentarDF-profil vil smide kendt dansk sanger ud af Danmark efter Hamas-kommentar

Kilde: btdk | Læs mere ⮕

DRSPORTEN: Lyon vil spille aflyst rivalopgør på neutral bane efter angreb | Seneste sportDen franske fodboldklub Lyon mener, at den aflyste udekamp mod Marseille skal spilles på et neutralt stadion.

Kilde: DRSporten | Læs mere ⮕