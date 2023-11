Afviste 40 millioner: Har lagt det bag sig

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Men med nye ejere og et stærkere økonomisk fundament er Brøndby i en position, hvor klubben kan afvise de bud, der kommer på spillerne.Og det skulle vise sig at være en klog beslutning.

- Jeg har lagt bag mig, hvad der skete i transfervinduet, men jeg ærgrer mig stadig over, at jeg havde to kampe, hvor jeg slet ikke præsterede godt nok. Mathias Kvistgaarden erkender, at han spillede to dårlige kampe mod slutningen af transfervinduet. Men nu fokuserer han på Brøndby. Foto: Jens Dresling headtopics.com

- Nu er transfervinduet lukket, og jeg spiller i Brøndby til vinter. Jeg ved, at der kommer et transfervindue til januar, og jeg regner med også at være i Brøndby, når det vindue er lukket.- Jeg nyder hvert sekund i Brøndby-trøjen, siger Mathias Kvistgaarden, der var med i truppen i 2021-sæsonen med mesterskabet, men han spillede ingen rolle på holdet.

- Hvis jeg som etableret spiller kunne være med til at sikre mesterskabet, så kan det godt være, at jeg får gang i tårerne, siger Mathias Kvistgaarden, der med sin scoring mod FC Nordsjælland nu er oppe på fem sæsontræffere.- Mit niveau er blevet mere stabilt, eftersom jeg spiller fast på holdet. headtopics.com

