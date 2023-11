Aftensmadsfavorit tilbagekaldes fra hele landet: Solgt i SuperBrugsen, Coop 365 m.fl

Hvis du har planer om at lave mexicanske pandekager til aftensmad, er det derfor en god idé at sikre, at dine indkøbte pandekager ikke er omfattet af denne tilbagekaldelse.Næsten alle har det i køkkenskuffen: Populært produkt solgt i Bilka, Føtex og Netto-butikker over hele landet tilbagekaldes

I en pressemeddelelse skriver Fødevarestyrelsen nemlig, at Coop Danmark A/S har været nødt til at tilbagekalde forskellige økologiske tortillawraps, fordi der er fundet mug i produkterne.I pressemeddelelsen fremgår det, at produkterne er blevet solgt i hele landet. De er blevet solgt i både Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'Brugsen, Coop365discount og Irma.

Hvis du har købt tortillawraps i en af disse forretninger, bør du derfor undersøge, om de er omfattet af denne tilbagekaldelse. Hvis de er det, er det vigtigt, at du ikke spiser dem. Da der er fundet mug i produkterne, er de nemlig ikke egnet som fødevare.

I tilfælde af, at du har købt et af de tilbagekaldte produkter, skal du enten levere dem tilbage eller selv kassere dem. "Fødevarestyrelsen råder forbrugerne til at kassere produkterne eller levere dem tilbage til butikken, hvor de er købt," skriver Fødevarestyrelsen i deres pressemeddelelse.

Det er naturligvis vigtigt at nævne, at det kun er produkter med føromtalte bedst før-datoer, der er omfattet af denne tilbagekaldelse.

