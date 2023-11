Afslører sidste sms: Du er smuk

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Og blot få dage inden 'Venner'-skuespillerensSøndag delte den britiske skuespiller Ione Skye sin sidste beskedudveksling med Perry fra ugen, inden han mistede livet, kun 54 år gammel.

Matthew Perry startede samtalen med en reference til Peter Gabriel-sangen 'In Your Eyes', der var central for Ione Skyes rolle i filmen 'Say Anything' 'Hej. Jeg håber, det går godt. Jeg mediterede (jeg mediterer nu) og 'In Your Eyes' begyndte at spille. Jeg tænkte med det samme på dig, og hvor smuk du er', skrev Perry til sin kollega 15. oktober.Skye deler beskedudvekslingen på sin Instagram-profil, hvor Matthew Perry videre sendte varme tanker til sin kollega.I opslaget skriver Ione Skye, at hun er 'meget meget ked af det', og at hun 'elskede' Matthew Perry. headtopics.com

- Det eneste, vi kan sige, er, at vi føler os velsignede af at have haft ham i vores liv, lyder det blandt andet fra Marta Kauffman, David Crane og Kevin Bright, er var skaberne af tv-serien 'Venner'.Dog skriver det amerikanske underholdsnings-medie

på baggrund af en unavngiven kilde, at Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), David Schwimmer (Ross), Matt LeBlanc (Joey) and Lisa Kudrow (Phoebe) arbejder på en fælles udtalelse for at hylde deres tætte kollega og ven.Som 24-årig blev Matthew Perry verdensberømt som 'Chandler Bing'. Men med succesen og de kendte kærester fulgte også et hårdt liv med misbrug, som han ærligt fortalte om. headtopics.com

