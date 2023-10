Afslører: Legender ikke på talefod

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Michael Owen og Alan Shearer var blandt England og Premier Leagues største stjerner i 90'erne og 00'erne.Da Alan Shearer blev midlertidig manager i Newcastle i 2009, blev en ældre Michael Owen hentet til klubben.

Hans kontrakt var på tærsklen til udløb, og i sidste kamp mod Aston Villa spillede den daværende stjerne kun 26 minutter.I sin selvbiografi forklarede Owen således om situationen: 'Jeg sagde til ham, at jeg ikke var helt klar, men jeg godt kunne spille. Da jeg forlod hans kontor, insinuerede han, at jeg havde et øje på min næste kontrakt,' skrev Owen. headtopics.com

Sidenhen kritiserede Shearer Owens bog på sociale medier, og det betyder, at de to ikke har talt sammen siden da. - Nej, jeg har ikke talt med ham siden. Alan arbejder på BBC, og jeg på et andet medie, så vores veje mødes sjældent, siger han til Dazn.

