Afslører detaljer om Vingegaard sejr: Sådan forberedte holdet sig på etapen, der fik Touren til at tippe

Der var tale om meget mere end marginal gains, da Jonas Vingegaard vandt Tourens eneste enkeltstart i sommeren 2023.

Summen af alle de små forbedringer, som Heijboer fortæller om i denne artikel, resulterede i en tidsforskel på 1 minut og 38 sekunder ned til Tadej Pogacar. Det store forspring til Pogacar, der blev nummer to, var med til at tippe balancen i Touren, hvor sloveneren ellers var begyndt at nærme sig den forsvarende vinder. Men med et trak Vingegaard afgørende fra Pogacar – og nu fortæller Jumbo-specialisterne om holdets forberedelse til den afgørende dag. Det sker i L’Équipe i forbindelse med kåringen af Jonas Vingegaard som årets bedste cykelrytter.

- Lige fra Paris-Nice (i marts, red.) meddelte jeg Jonas, at vi ikke ville skifte cykel. Det var vigtigt, at den beslutning blev truffet tidligt, så der kunne trænes ud fra det ved at gentage træningen på stigninger med hænderne i bøjlen, fortæller Mathieu Heijboer.

Det var også i marts, man besluttede sig for, hvordan Vingegaard skulle disponere sine kræfter under enkeltstarten. Han skulle køre til på den første stigning og på nedkørslen, derefter holde rytmen i et bestemt gear på det flade stykke og til sidst give sig fuldt ud på den sidste stigning.- Jonas rekognoserede enkeltstarten i slutningen af april sammen med Grischa Niermann (sportsdirektør, red.), der optog en video af ruten.

- De 48 timer, der gik forud, var et hovedbrud. Det var nødvendigt, at Jonas holdt sin krop i konkurrence-mode, men samtidig skulle han ikke foretage én anstrengelse for meget, siger Tim Hemskeerk.I det store optaktsløb til Touren, Critérium du Dauphiné, blev Vingegaard nummer to på den 31 kilometer lange enkeltstart. Han var 12 sekunder efter Mikkel Bjerg – men fik alligevel meget ud anstrengelserne. Især på den første, korte stigning.

