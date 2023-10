Afbudsramte danske kvinder henter smal sejr på Island

De danske fodboldkvinder var uden flere rutinerede profiler til Nations League-kampen ude mod Island, men formåede at slide sig til en 1-0-sejr.

Vinderen af gruppen skal spille en semifinalekamp efterfølgende, hvor der er en OL-billet på spil. Danmarks næste kamp er på tirsdag hjemme mod Wales, som er uden point. De første 45 minutter på Island var langtfra de bedste eller mest underholdende, som det danske landshold har præsteret de seneste år.

Man fik dog også antydningen af, at især den islandske bagkæde kunne presses til fejl, og det var tæt på at give en dansk føring kort efter pausen. 20 minutter før tid kom hun igennem i venstresiden. Med et præcist indlæg fandt hun Amalie Vangsgaard, der mødte bolden flot og hamrede den endnu flottere ind med en flugter. headtopics.com

Læs mere:

nordjyskedk »

Afbudsramte danske kvinder henter smal sejr på IslandLæs mere her Læs mere ⮕

Amalie Dollerup om sidste sæson af 'Badehotellet': 'Det er trist'Amalie Dollerup om sidste sæson af 'Badehotellet': 'Det er trist' Læs mere ⮕

LIVE Danmark møder Island i Nations LeagueDanmark fodboldkvinder jagter tredje sejr på stribe, når holdet fredag møder Island på udebane. Følg kampen her, på DR2 eller DRTV. Læs mere ⮕

Danmark napper med næb og kløer tre point på IslandDet danske kvindelandshold slår Island med 1-0 på udebane i Nations League. Læs mere ⮕

Kan 325 A-landskampe erstattes? Det finder landstræneren ud af mod IslandMed skaderne til Pernille Harder, Sofie Junge og Simone Boye skal landstræner Andrée Jeglertz foretage markante ændringer til fredagens Nations League-kamp. Læs mere ⮕

Kvartfinalen bliver endestationen for dansk herredoubleDoublen med Rasmus Kjær og Frederik Søgaard tabte kvartfinalen efter flere flotte sejre tidligere på ugen. Læs mere ⮕