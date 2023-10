Afbudsramte danske kvinder henter smal sejr på Island

Amalie Vangsgaard er blandt Danmarks mest formstærke spillere, og hun blev fredag matchvinder i opgøret på Island. (Arkivfoto). Foto: Bo Amstrup/Ritzau ScanpixDe danske fodboldkvinder var uden flere rutinerede profiler til Nations League-kampen ude mod Island, men formåede at slide sig til en 1-0-sejr.

Dermed har Danmark fortsat maksimumpoint i gruppen, ni point efter tre af de seks kampe. Tyskland følger efter med seks point og er den hårdeste konkurrent i duellen om at kunne komme til OL i Paris næste år.

Vinderen af gruppen skal spille en semifinalekamp efterfølgende, hvor der er en OL-billet på spil. Danmarks næste kamp er på tirsdag hjemme mod Wales, som er uden point. Danmark var uden skadede Pernille Harder, Sofie Junge og Simone Boye, som tilsammen står noteret for 325 landskampe. En stor portion rutine, som det danske hold måtte undvære. headtopics.com

De første 45 minutter på Island var langtfra de bedste eller mest underholdende, som det danske landshold har præsteret de seneste år.Spillet gik for langsomt i store dele af halvlegen, og derfor havde Island ikke så svært ved at holde danskerne fra fadet.

Man fik dog også antydningen af, at især den islandske bagkæde kunne presses til fejl, og det var tæt på at give en dansk føring kort efter pausen. Islændingene smed bolden væk lige uden for eget felt, hvor Sofie Svava opsnappede den og kunne løbe nærmest direkte ned mod mål. Hendes afslutning sad dog lige på Islands keeper.På venstrekanten udgjorde hun Danmarks farligste våben, og det var også fra hende, føringsmålet blev skabt. headtopics.com

20 minutter før tid kom hun igennem i venstresiden. Med et præcist indlæg fandt hun Amalie Vangsgaard, der mødte bolden flot og hamrede den endnu flottere ind med en flugter.

