Advokatfirmaet Bech-Bruun dømt til at betale 400 millioner kroner i erstatning

Advokatfirmaet Bech-Bruun er 'meget overraskede' og mener, at der er tale om 'en meget hård dom', efter at Højesteret i dag har dømt firmaet til at betale en erstatning på 400 millioner kroner plus renter for sin rolle i udbyttesagen. Erstatningen skal betales til den danske statskasse, efter at Bech-Bruun i 2014 rådgav en tysk bank, der har erkendt at have svindlet Danmark for mere end en milliard kroner.

Til trods for dommen så kommer sagen ikke til at have direkte økonomiske konsekvenser for Bech-Bruun. Dommen i Højesteret står i skærende kontrast til Østre Landsret bedømmelse, hvor Bech-Bruun blev pure frifundet. Og derfor kommer dommen som en overraskelse for advokatfirmaet, der er et af landets størst





DRNyheder » / 🏆 3. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Ekspert om Bech-Bruuns millionlussing i Højesteret: De har sovet i timenAdvokatfirmaet skal betale 400 millioner kroner plus renter i erstatning til Skatteforvaltningen.

Kilde: DRNyheder - 🏆 3. / 28,125 Læs mere »

Børsen JobBech-Bruun anklaget for at medvirke til “bedrageri uden sidestykke”

Kilde: borsendk - 🏆 20. / 22,5 Læs mere »

Børsen JobBech-Bruun anklaget for at medvirke til “bedrageri uden sidestykke”

Kilde: borsendk - 🏆 20. / 22,5 Læs mere »

Børsen JobBech-Bruun anklaget for at medvirke til “bedrageri uden sidestykke”

Kilde: borsendk - 🏆 20. / 22,5 Læs mere »

Børsen JobBech-Bruun anklaget for at medvirke til “bedrageri uden sidestykke”

Kilde: borsendk - 🏆 20. / 22,5 Læs mere »

Folketingsmedlem har fået over 400 henvendelser fra danske jøder – kalder det 'fuldstændig forfærdeligt'Formanden for Dansk Palæstinensisk Venskabsforening modtager ligeledes trusler på baggrund af konflikten.

Kilde: tv2politik - 🏆 6. / 28,125 Læs mere »