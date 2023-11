Advokat nyder at være bonderøv: - Det er helt unikt

- Jeg er blevet flyttet længere frem på banen og har de seneste kampe spillet angriber - måske lidt i mangel af bedre. Men det er jo gået meget godt, griner Christian Rye. - Jeg har aldrig før i karrieren scoret mere end to mål i samme kamp, så det var lidt vildt. Det er altid sjovt at prøve noget nyt, og målscoringsmæssigt peaker jeg da i hvert fald lige nu, siger Christian Rye.Arkivfoto: Torben Hansen

- Det er en voldsom jævnbyrdig række, og der er ikke ret langt ned til bundholdene, så vi skal stadig gå ydmygt til opgaven. Vi havde tidligere på efteråret en periode med tre nederlag på stribe, og det tror jeg skyldes, at vi lidt glemte de der unikke Vejgaard-dyder, vi skal leve højt på. Vi skal være de der bonderøve, der arbejder hårdere og løber længere end alle de andre, pointerer Christian Rye.

- Det hjælper mig også, at jeg har fået lov til at springe én af ugens tre træninger i Vejgaard over, fortæller den 29-årige aalborgenser.

