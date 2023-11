Advarer mod Gaza-aktioner

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Hvis du har sympatier i den ene eller anden retning i forhold til den væbnede konflikt mellem Israel og Hamas i Gaza, så skal det ikke komme til udtryk gennem en aktion i idrættens verden.

– IOC er forpligtet til konceptet om individuel ansvar, og idrætsudøverne kan ikke drages til ansvar for myndighedernes handlinger, siger en talsmand for IOC til nyhedsbureauet dpa. - Hvis der forekommer diskriminerende adfærd mod en idrætsudøver eller en leder, så samarbejder IOC med de nationale olympiske komiteer og de internationale idrætsforbund for at sikre, at der bliver iværksat hurtige tiltag, som det var tilfældet under OL i Tokyo.

Der har været andre tilfælde ved tidligere lejligheder, og det frygtes, at den igangværende konflikt i Gaza kan lede til yderligere tilfælde mellem atleter fra Israel og den arabiske verden under OL i Paris næste år.

Den antagelse bliver konkretiseret ved den palæstinensiske bryder Rabbia Khalil, der til dagligt træner i Tyskland. Han håber på at kunne repræsentere Palæstina i Paris - men også at han ikke skal møde en israelsk bryder.

- Ikke på grund af religion - fordi han er jøde - men fordi der altid har været krig mellem vores folk.

