Aarhus Universitetshospital kritiseres for at dele billeder af patienter på Instagram

Aarhus Universitetshospital har i en årrække delt fortællinger fra patienter på hospitalets Instagram-profil. Hospital må ikke dele billeder af patienter, selv om patienten har givet udtrykkeligt samtykke, lyder det i en principiel afgørelse. Datatilsynets side tale om en helt principiel afgørelse.

Sagen handler om, at Aarhus Universitetshospital i en årrække har delt billeder fra hverdagen på hospitalet på sin Instagram-profil og i flere tilfælde har delt billeder af hospitalets patienter, vel at mærke med patienters samtykke. Men samtykket fra patienterne er ikke nok til, at Aarhus Universitetshospital slipper for kritik fra Datatilsynet. Tværtimod udtaler Datatilsynet ”alvorlig kritik” af Region Midtjylland, efter at sagen har været taget op af egen drift hos tilsynet, der har behandlet sagen over næsten et år og har haft den forelagt for Datarådet., at delingen af billeder med patienter ikke stemmer overens med databeskyttelsesforordningen, selv om hospitalet havde fået patienternes samtykk





