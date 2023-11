Aalborgs ishockeymestre vågner op og knuser Odense

De regerende mestre fra Aalborg Pirates virker i en klasse for sig i denne sæson i landets bedste ishockeyrække.De fynske værter tog en hurtig føring ved finske Micke Saari, der også øgede til 2-0 godt midtvejs i første periode for Odense.

Efter en pausesnak nede i omklædningsrummet lykkedes det i anden periode for aalborgenserne at skrue op for effektiviteten. Canadiske Calder Brooks reducerede efter små syv minutter til 1-2, og selvsamme Brooks udlignede til 2-2 efter 13 minutter og 9 sekunders spil af anden periode.

I tredje periode bragte Nikolai Nielsen gæsterne i front, og Jeppe Korsgaard udbyggede føringen til 4-2. Da Odense satsede til sidst, kunne Korsgaard til sidst gøre det til 5-2 ved at sende pucken i et tomt net. headtopics.com

Aalborg topper Metal Ligaen med 39 point efter 16 runder. Herning Blue Fox er på andenpladsen med 31 point efter en 6-4-sejr over Rødovre Mighty Bulls søndag. Sønderjyske overtog tredjepladsen fra Rungsted Seier Capitals ved at slå nordsjællænderne med 5-2 i Vojens. Sønderjyske er nu oppe på 26 point, mens Rungsted og Odense i nævnte følger efter med 25 point hver.

