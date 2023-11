Aalborg presses i Nordsjælland men forlænger sejrsstime

Aalborg Håndbold er oppe på 11 ligasejre ud af lige så mange mulige i den bedste håndboldrække.Aalborg måtte dog slide hårdere for sejren end forventet, og først i anden halvleg formåede de mange stjerner at skabe et forspring.

Aalborg stillede op som storfavorit, men Nordsjælland understregede fra start, at man havde i sinde at stikke en kæp i hjulet på topholdet. Som holdet gjorde mod GOG med en sejr for nylig. Hjemmeholdet scorede kampens tre første mål, og selv om Aalborg svarede tilbage og kom på 4-4, var Nordsjælland bedst store dele af første halvleg.

Holdet førte flere gange med fire mål, men Aalborg nåede igen på omgangshøjde ved veksle 12-8 til 12-12, inden stillingen ved pausen var 15-15. I anden halvleg lagde holdene ud med at score på skift indtil stillingen 20-20, men så fik Aalborg endelig en god periode, hvor opgøret tippede over i udeholdets favør. headtopics.com

Med fem mål i træk ændrede nordjyderne 19-20 til 24-20, og derfra havde Aalborg konstant et solidt forspring. I søndagens tidlige kamp vandt Mors-Thy på hjemmebane med 33-31 over Sønderjyske efter 15-17 ved pausen.

Første halvleg var ganske lige, men Sønderjyske fik overtaget efter pausen, hvor holdet undervejs førte med 23-19 og senere 29-26, da kampen gik ind i sin sidste fase.Mors-Thy ligger overraskende nummer to i ligaen med 16 point efter Aalborg med 22, mens Sønderjyske med sine syv point ligger nummer 12. headtopics.com

