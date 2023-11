Aalborg Pirates smider point i overtiden

Piraterne startede ellers godt ud med at bringe sig foran med både 1-0 og 2-0 i kampens første periode. Det var Matt Salhany og Lasse Bo Knudsen, som stod for hjemmeholdets eneste to mål i kampen. I anden periode var det gæsterne, der fik sendt pucken to gange i nettet, hvilket fik stillingen på 2-2.

Da slutfløjtet lød, var stillingen uændret, og derfor måtte kampen ud i overtid, før den blev afgjort. Her var det gæsterne, der fik scoret kampens sidste og afgørende mål, hvilket sendte Aalborg-spillerne i bad med blot et point.

Piraterne ligger dog fortsat suverænt på førstepladsen med 40 point og hele otte point ned til Herning Blue Fox på andenpladsen.

