Det var en tumultarisk juni måned for Lars Kramer, der blev far kort tid efter at AaB rykkede ned i 1. division.Lars Kramer har haft en rutsjebanetur af en sommer. Kort tid efter AaB rykkede ned i NordicBet Ligaen, blev han far for første gang. Den hollandske forsvarspiller har doge ikke mistet lige så meget søvn, som han forventede, da hans søn kom til verden.

- Det har heldigvis overhovedet ikke haft indflydelse på fodbolden, siger en smilende Lars Kramer om at blive far.AaB's første 13 kampe i 1. division er gået glidende uden et eneste nederlag og med midtstopperen konsekvent i startopstillingen. Derfor var det en glad Lars Kramer, som nordjyske fangede på Hornevej.

- Jeg skulle lige vænne mig til formationen, for jeg har aldrig spillet i en tre-back-kæde i mit liv. Men nu synes jeg, at vi ser virkelig stærke ud både offensivt og defensivt. Jeg kan godt lide, at jeg også har muligheden for at gå frem i banen, og det er jo skønt. Vi kan se, at det har en effekt, fordi vi vinder, siger Lars Kramer.Selvom nordjyderne fortsat er ubesejrede i 1. division, har boldomgangen langt fra været sprudlende. headtopics.com

- Vi spiller ikke længere i Superligaen, og derfor spiller vi på stadions, der er virkelig ringe. Når vi gør det, er det ikke vigtigt for os, hvor flot fodbold vi spiller. Men hvis vi spiller på en god bane, burde vi spille spændende fodbold og underholde vores fans, siger Lars Kramer.

Om AaB's næste udebane bliver en udfordring, må man vente at se, når holdet lørdag tager turen til Kolding IF, der i øjeblikket har indtaget fjerdepladsen i NordicBet Ligaen.Stephan stod på et bjerg i Himalaya, da hans hjerte begyndte at hoppe et slag over headtopics.com

Læs mere:

nordjyskedk »

- Jeg har ikke fået støtteSådan lød det fra udenrigminister, Lars Løkke Rasmusen, der var kaldt i samråd onsdag Læs mere ⮕

Ingen ville ansætte sygeplejersken Louise: - Endelig er der nogen, der vil have mig!Læs mere her Læs mere ⮕

Hjælpeorganisationer frygter, at folk som Lars ikke får julehjælp i årOrganisationerne forventer igen et massivt antal ansøgninger, fordi familier stadig er pressede af de høje priser. Læs mere ⮕

Ambassadør mistænker spiontjeneste for at stå bag fup af LøkkeDen ukrainske ambassadør i Danmark kalder russisk fupmøde med Lars Løkke for 'en trist historie'. Læs mere ⮕

Stephan stod på et bjerg i Himalaya, da hans hjerte begyndte at hoppe slag overDen tidligere AaB-direktør stod i 4000 meters højde uden mobildækning, da hans krop begyndte at sige fra Læs mere ⮕

Først troede betjent det 'bare' var et indbrud: To dage efter skete der nogetKlik og læs mere Læs mere ⮕