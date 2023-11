92-årig mand fundet død i vandet ved Fredensbro

En forbipasserende fandt tirsdag morgen en livløs mand i vandet ved Fredensbro i det indre København. Der er tale om en 92-årig mand. Politiet fik en anmeldelse om episoden klokken 7.22. Der blev udført hjertelunge-massage på manden, som blev kørt på Rigshospitalet, der ligger næsten lige ved siden af Fredensbro. Manden blev erklæret død 07.59, oplyser politiet, der formoder, der er tale om en ulykke.

:

NORDJYSKEDK: 51-årig fængslet for besiddelse af store mængder narkoManden var for syg til at møde i retten lørdag, men søndag middag blev han fængslet

Kilde: nordjyskedk | Læs mere »

BTDK: Politiet efterlyser mand for brandstiftelse på skoleHvis man kan genkende manden beder politiet om at man kontakter dem på 46351448 eller 114.

Kilde: btdk | Læs mere »

BTDK: 23-årig mand dømt for blufærdighedskrænkelse: Filmede hende og sendte klippet til ekskærestenManden blev dømt for både seksuelle krænkelser, vold, hærværk og trusler.

Kilde: btdk | Læs mere »

DRNYHEDER: Lukningen af rocker-/bandetilholdssteder forlænges i København og på Vestegnen | NyhederPolitiet forlænger indsatsen, der skal forebygge hændelser i konflikten mellem grupperinger i rocker- og bandemiljøet.

Kilde: DRNyheder | Læs mere »

ARBEJDEREN: KØBENHAVN: Alle på gaden for Palæstina – i dag ved ChristiansborgDanmarks eneste røde dagblad

Kilde: Arbejderen | Læs mere »

EKSTRABLADET: FC København vinder over Randers trods udskiftning af angriberFC København tog en arbejdssejr over Randers i et underholdende opgør, hvor gæsterne var bagud to gange. Andreas Cornelius blev udskiftet på grund af skader. Tre spillere fra bænken blev kampafgørende.

Kilde: EkstraBladet | Læs mere »