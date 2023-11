800.000 får nye elregninger med forskelle på op mod 800 procent

N1 håber ifølge Finans at kunne spare mellem 250 og 300 millioner kroner på manøvren, hvilket til dels kan komme forbrugerne til gode i form af lavere priser. (Arkivfoto).Elkunderne i elnetselskabet N1 får 1. januar en ny betalingsmodel, som kan medføre store ændringer i prisen.

800.000 kunder i elnetselskabet N1 kan se frem til forskelle i elregningen på op mod 800 procent fra 1. januar.Ændringerne skyldes en ny prismodel, som det Norlys-ejede selskab tager i brug. Som resultat ændres prissætningen af nettariffen, som kunderne i N1 betaler for driften af det lokale elnet.

Indtil videre har kunderne i tidsrummet mellem klokken 17 og 20 skullet betale en særligt høj pris fra oktober til marts, mens prisen resten af året har været den samme. Men det ændres fra årsskiftet, så der fremover bliver opkrævet tre forskellige nettariffer, afhængigt af hvornår på døgnet man bruger strømmen.- Vi vil gerne undgå, at kunderne skruer op for elforbruget i tidsrummet klokken 17-21, da det vil presse vores elnet og kræve meget voldsomme investeringer, siger Carsten Bryder Thejls, administrerende direktør i N1, til Finans. headtopics.com

Han forklarer derudover til mediet, at de nye variable tariffer året rundt skal motivere elkunderne til at tænke mere over, hvornår på døgnet de bruger strøm. N1 håber ifølge Finans at kunne spare mellem 250 og 300 millioner kroner på manøvren, hvilket til dels kan komme forbrugerne til gode i form af besparelser.Fra årsskiftet bliver det ifølge Energinet generelt dyrere at være elforbruger i Danmark.For en familie i et parcelhus betyder det i gennemsnit en stigning på 232 kroner eksklusiv moms om året.

