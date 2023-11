8 ting, du ikke må fyre med i din brændeovn

Vær opmærksom på om du fyrer korrekt. Forkert fyring kan både være sundhedsskadeligt og strafbart. Foto: Torben Klint, Videncentret BoliusMange materialer egner sig ikke til at blive brugt som brændsel. Andet brændsel er ifølge bestemmelserne i Affaldsbekendtgørelsens ulovligt at fyre med i brændeovnen eller pejsen.

Miljøstyrelsens Brændefyringsportal har lavet en liste (der kan dog godt være flere ting) over, hvad man ikke må fyre med i sin brændeovn eller pejs:Aflevér i stedet disse materialer på en genbrugsstation i din kommune, så de kan blive genanvendt.Siden 1. januar 2019 har du ikke længere måttet fyre med petrokoks eller anden type petroleumskoks som privat husstand.

Det er ikke ulovligt, men heller ikke fornuftigt, at fyre med træ, der har en fugtighedsgrad på mere end 18%. Hvis du fyrer med vådt træ:Annonce: Brændeovnsbekendtgørelsen giver kommunen ret til at gribe ind, hvis der er problemer med forurening fra en brændeovn, en pejs, et pillefyr eller et lignende fyringsanlæg. headtopics.com

Røgen rummer desuden partikler, der kan trænge langt ned i lungerne, hvor de kan give sygdomme som lungekræft, hjerte-kar-sygdomme, astma, hoste og andre luftvejslidelser, fx betændelse i den del af lungerne, der hedder bronkierne (kronisk bronkitis). Røgen kan også forværre symptomerne hos personer, der allerede lider af allergi.

