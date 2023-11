8 heldige danskere i stor pengeregn: Deler 15 millioner kroner

Han sætter en plastikflaske i spænd ved bilens hjul: Næsten alle bliver efterladt i chok, når de hører hvorforDer har sandsynligvis været fest i vintermørket i ikke mindre end otte danske hjem efter lørdagens trækning i Lotto. En løb med førstepræmien på 8.000.0000 kroner, og derudover vinder syv danskere 1.000.000 kroner hver.

Mon ikke der er blevet danset på bordene hjemme hos de otte heldige Lotto spillere efter trækningen i Lotto lørdag aften?Tjek dit hjem: Disse genstande kan være mange penge værd De heldige vinder, som har købt sin kupon hos OK Plus Mariagervej i Randers, har i hvert fald haft god grund til at holde fest lørdag aften – og hovedpinen er nok lige til at holde ud her søndag morgen, når det bundfælder sig, at der snart triller 8.000.000 skattefrie kroner ind på kontoen.Førstepræmievinderen er dog ikke den eneste, der kører til bageren søndag morgen – som millionær. Det er der yderligere syv heldige vindere, der gør.

Danske Spils nye ekstratrækning, Super Millionærchancen, hvor samtlige spillede Lotto rækker fra måneden, er med i lodtrækningen om fem gevinster á 1.000.000 kroner, løb nemlig også af stablen ved aftenens trækning. headtopics.com

”Vi er meget glade for, at vores nye ekstratrækning giver endnu flere danskere chancen for at blive millionærer her hos os. Vi lagde stærkt ud lørdag aften, og det stopper ikke her: Super Millionærchancen betyder, at viforventer, at antallet af nye Lotto millionærer vil stige til mere end 200 om året, og vi er glade for at kunne give endnu flere mulighed for at opfylde deres drømme", forklarer Malene Mølgaard, som er adm.

