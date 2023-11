60 meldes anholdt efter anti-israelsk storm på russisk lufthavn

60 personer er tilbageholdt, efter at hundredvis af anti-israelske demonstranter søndag stormede en lufthavn i den russiske region Dagestan, hvor der overvejende bor muslimer.RIA oplyser, at man har identificeret 150 af dem, der beskrives som de mest aktive demonstranter.Demonstranterne stormede lufthavnen søndag, hvor et fly fra Israel lige havde landet.

Sikkerhedsstyrker lukkede efterfølgende lufthavnen og fjernede demonstranterne. Inden myndighederne fik stoppet demonstrationen kom i alt 20 personer til skade.

