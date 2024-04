56-årig mand søger ung kvindelig ‘rejsekammerat’: Se hans 20 klamme krav

Sidste sommer spillede hun VM for Danmark, men ved udgangen af 2023 indstillede Nicoline Sørensen sin fodboldkarriere og takkede af hos engelske Everton. I en alder af 26 år havde hun mistet motivationen til at spille på højeste niveau efter 54 landskampe, to mesterskaber med Brøndby og to svenske mesterskaber med henholdsvis FC Rosengård og Linköping FC.

- Jeg var blevet træt af livet som fodboldspiller, men har siden fundet ud af, at jeg stadig elsker fodbold og rigtig godt kan lide at tale om det. Så det krævede ikke lang betænkningstid, da TV 2 tilbød mig jobbet som fodboldekspert, siger Nicoline Sørensen i en - Fodbold er min hjemmebane. Jeg har de faglige kvaliteter og kompetencer og glæder mig til at bidrage til fodbolddebatten med mine analyse

Nicoline Sørensen Fodbold Karriere TV 2 Fodboldekspert

