56-årig mand blev stukket ihjel på gaden

Politiet foretog efter vagtchefens beskrivelse en massiv udrykning lørdag aften til Kolding efter en mands død på gaden. (Arkivfoto). Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau ScanpixEn mand på 56 år har mistet livet, efter at han lørdag aften på gaden i Kolding havde et sammenstød med en yngre mand.I sagen har politiet anholdt en mand på 24 år. Han sigtes for drab.

I et retsmøde er det kommet frem, at den 24-årige sigtes for at have stukket den anden med kniv med tre gange. Det ene knivstik ramte offeret i hjertet, skriver det regionale medie jv.dk. De to mænd, der begge er fra Kolding, kendte ikke hinanden forud for sammenstødet, som fandt sted ved 21-tiden på Gråbrødregade.I pressemeddelelsen hedder det, at sammenstødet 'endte voldeligt'. Offeret fik herefter hjælp af folk i området, men senere blev han erklæret død på Kolding Sygehus.

Ved anmeldelsen lørdag aften skete der en massiv udrykning, har vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi tidligere oplyst. I de første meldinger fra politiet til pressen lød det kun, at politiet var rykket ud til et 'mistænkeligt forhold'. headtopics.com

Et vidne har til jv.dk berettet, at en ambulance kørte væk uden udrykning. Hundepatruljer indgik i indsatsen. I forbindelse med efterforskningen har betjente skaffet sig adgang til videoovervågning og talt med vidner, oplyser politiet.

I et grundlovsforhør søndag i Retten i Kolding er det kommet frem, at den 24-årige nægter sig skyldig.

