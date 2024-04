40 procent af EU's nuværende elnet er for gammelt og skal skiftes ud eller opgraderes for at nå klimamål. Ambitionerne for Europas elsystem er høje. Andelen af VE og kapacitet i elnettet skal fordobles.

Men det bliver rigtig dyrt, og statskasserne er hårdt spændt for. Sådan lød det fra Ditte Juul Jørgensen, EU Kommissionens generaldirektør for energi, da hun for nylig gjorde status over snart fem års arbejde på energiområdet i EU.

