37 chokerende sekunder: Uhyggelig video fra Gaza spreder sig på nettet

Men en enkelt video på blot 37 sekunder, som er optaget mandag morgen af en palæstinensisk journalist, Yousef Basam, er dog nået ud til omverdenen, hvor den har chokeret.Videoen viser, hvordan en bil tilsyneladende er i gang med en trepunktsvending for at komme væk fra en israelsk kampvogn.

Længere nede ad vejen sidder mindst to personer i en anden bil, og det er herfra, situationen bliver optaget på video, ligesom der bliver taget fotos. Mens den første bil forsøger at vende og komme væk, flytter kampvognen sig. Og så skyder den mod bilen, som tilsyneladende bliver ramt.BBC bekræfter

man, at videoen er optaget fra et vejkryds, der hedder Netzarim, som er cirka 2,8 kilometer fra grænsen mellem Gaza og Israel og cirka 3 kilometer syd for selve Gaza by. Der er tale om en hovedvej, Salah al-Deen, som strækker sig fra sydvest til nordøst mellem Khan Younis i den sydlige del af Gazastriben og så Gaza By mod nord.»Han er væk. Hele familien er væk,« råber en af mændene i bilen, der skynder sig at komme væk.Det israelske militærs talsmand Daniel Hagari er efterfølgende blevet spurgt omkring kampvognene i Gazastriben, men han har ikke ønsket at give yderligere oplysninger.

»Vi har udvidet vores operationer, både med panser, infanteri og offensive aktioner i Gazastriben. Det sker for at opnå to primære mål i krigen, og de er at gå imod Hamas og sikre de kidnappede personers tilbagevenden,« siger Daniel Hagari ifølge BBC.

