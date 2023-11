30. november er det slut med populær supermarkedskæde i Danmark: Her kan danskerne spare op til 70 procent

Han sætter en plastikflaske i spænd ved bilens hjul: Næsten alle bliver efterladt i chok, når de hører hvorforTilbage i december meddelte ALDI, at kæden vil forlade det danske marked efter at have indgået en aftale med REMA 1000 om overdragelse af hovedparten af de danske aktiviteter.

Og nu er vi så småt noget til, at de sidste danske ALDI-butikker lukker - nærmere bestemt senest torsdag den 30. november - hvor både butikker og personale overdrages til Rema 1000.Pensionisten Jørgen handlede i sin lokale Rema 1000: Forlod butikken med tårer i øjnene

15 ALDI-butikker på Fyn og i det sydlige Jylland - de sidste på dansk jord - starter ophørsudsalg fredag den 24. november. Kunderne kan spare helt op til 70 % i sidste åbningsuge.Ophørsudsalget starter fredag d. 24. november kl. 8.00, og i butikkernes sidste åbningsuge vil der være store rabatter på alle varer i butikken med få undtagelser. headtopics.com

Det gælder både fødevarer og al nonfood, eksempelvis køkkenudstyr, elektronik, værktøj, tøj og boligtekstiler. Der gives ikke rabat på tobak og modermælks-erstatning, og der betales fuld pant på drikkevarer.

Fredag, lørdag og søndag er der 30 % rabat på alt, mandag og tirsdag sættes priserne ned til halv pris, og i butikkernes sidste åbningsdage onsdag og torsdag er der 70 % rabat, så længe lager haves. Butikkerne lukker, når der ikke er flere varer. headtopics.com

Der vil ikke være fuldt sortiment i butikkerne i den sidste uge, og varer købt under ophørsudsalg kan ikke returneres.Stine parkerede ved Nettos p-plads - se så bare den ubehagelige overraskelse der ventede hende få øjeblikke senere

Bluetooth-ingeniører undskylder og er tilgivet af Danmark i Jelling25 år efter Bluetooth-teknologiens fødsel får navngiverne tilladelse til at bruge betegnelsen Bluetooth yderligere i tusinde år kvit og frit. Læs mere ⮕

Danmark undlod at stemme for en øjeblikkelig humanitær våbenhvile mellem Israel og HamasIfølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen manglede resolutionen blandt andet en fordømmelse af Hamas. Læs mere ⮕

Færøsk politiker vil have hjælp fra Danmark efter russisk melding om fiskeboykotHvis Rusland gør alvor af at forbyde import af fisk fra Færøerne, bør Danmark gøre endnu mere for at hjælpe Færøerne til en bedre handelsaftale med EU, siger Sjúrður Skaale. Læs mere ⮕

Belgien løber med æren for verdens første energiø mens Danmark hænger i bremsenDe danske energiø-planer i Nordsøen er foreløbig sat på hold, så med de sidste miljøgodkendelser i hus bliver Belgien klar vinder af kapløbet. Læs mere ⮕

Anastacia og Craig David kommer til DanmarkLæs mere her Læs mere ⮕

Skolebørn gjorde et kæmpe fund: En helt ny art er fundet i DanmarkLæs mere her Læs mere ⮕