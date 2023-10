30 får døde efter formodet ulveangreb: - Det var frygteligt

Oplevelsen sidder stadig i kroppen på den midtjyske landmand, der er meget berørt over det, han de seneste dage har gennemlevet.

- Det har været en frygtelig blodig oplevelse. Den er ikke ude af kroppen. Det er det værste, jeg har oplevet nogensinde som landmand, siger Cato Barslund. Han er landmand og forpagter en masse jord ved Kongenshus Mindepark mellem Viborg og Holstebro, hvor han denne uge har fået reduceret sin 400 får store flok efter et formodet ulveangreb.

- Der var fuldstændig kaos derude. De var spredt over alt. Der var døde dyr, og der var skambidte dyr. Det var frygteligt. Det var afmagt, siger han.I alt 30 får er døde efter angrebet. Halvdelen af disse var levende, da Cato Barslund opdagede angrebet. headtopics.com

- De var så medtaget, at vi aflivede dem med det samme. Struben var ædt over, og lårene var flænsede op. Det var et frygteligt syn, siger fåreavleren.Han har taget DNA-prøver fra biddene, som indenfor seks uger vil vise, om der var tale om et ulveangreb.- Det er nok sandsynligt, at det er et ulveangreb, men nu må vi afvente at se, hvad DNA-prøverne siger, siger Jens Henrik Jakobsen.

Cato Barslund var ikke bekendt med, at der skulle være ulve i området og havde derfor slet ikke forestillet sig, at hans får var i fare for at blive angrebet.Chokket har stadig ikke lagt sig hos den meget berørte fåreavler, der fortæller, at han fandt sine får spredt over 400 hektar kuperet terræn. headtopics.com

- Det var makabert. Vi kunne ikke køre mange steder, så vi måtte aflive og slæbe dem væk. Sådan nogle får vejer 85 kilo. Det var virkelig en grim oplevelse, siger Cato Barslund.- Vi har passet dyrene, siden de blev født. Selvom vi har mange dyr, så kendte vi dem. De kommer og snakker, når vi er rundt ved dem, siger han og fortæller, at særligt et får har skilt sig ud.

