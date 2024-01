3 timers parkering kan være unødvendigt for elbilister i København

Når du bor og arbejder i storbyen, foregår den daglige transport gerne på en cykel. Og sådan skulle det også gerne være. I København er metro og S-tog et glimrende alternativ, når cyklen ikke er ideel. Nogle byboere formaster sig dog alligevel til at anskaffe sig en bil til de ture, hvor jernhesten og kollektiv trafik kommer til kort.

Og hvis det som i mit tilfælde er endt med en elbil, mangler du i hvert fald ikke spænding i dit liv, når du skal forsøge at skaffe parkering og opladning til din bil. Københavns Kommune har indtil for nylig gjort, hvad kommunen kunne for at få mig til at omfavne elbilismens fortræffeligheder i stedet for at fokusere på de irritationsmomenter, der også følger med det at køre elektris





ingdk » / 🏆 6. in DK

