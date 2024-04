28-årig mand fra Holstebro tiltalt for racisme

Onsdag skal en 28-årig mand fra Holstebro for retten. Han er tiltalt for at have overtrådt straffelovens racismeparagraf ved at drive to hjemmesider med udtalelser, der har været forhånende og nedværdigende om race, hudfarve, etniske oprindelse, tro og seksuel orientering. Den 28-årige har været ansvarlig for to hjemmesider, hvor man ifølge anklageskriftet har kunnet finde hundredvis af forhånende og nedværdigende ytringer camoufleret som vittigheder.

Anklageskriftet, som Retten i Holstebro onsdag skal behandle, består af fire sider med disse vittigheder, som anklagemyndigheden mener overskrider straffelovens paragraf 266 b - også kaldt racismeparagraffen.har i marts været i kontakt med den 28-årige mand, hvor han udtalte, at han regnede med at blive frifundet i sage

Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:



tvmidtvest / 🏆 20. in DK

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

'Oppenheimer' vinder Oscar for Bedste Film: Tømrer fra Holstebro arbejdede tæt med hamLæs mere her

Kilde: tvmidtvest - 🏆 20. / 51 Læs mere »

Holstebro Kommune er åben over for dialog omkring skraldespandeLæs mere her

Kilde: tvmidtvest - 🏆 20. / 51 Læs mere »

Holstebro-politikere freder bybusserLæs mere her

Kilde: tvmidtvest - 🏆 20. / 51 Læs mere »

Holstebro-verdensmester underkendt af forbundLæs mere her

Kilde: tvmidtvest - 🏆 20. / 51 Læs mere »

Anklagemyndigheden i Holland: Mistænkt i gidseltagning er i forvejen kendt af politietDen formodede gidseltager, der hele formiddagen tilbageholdt gidsler på en natklub i Ede, blev sidste år dømt for trusler.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Kampvogn skulle på museum i Aalborg - men væltede i grøftUdtjent kampvogn skulle fra Holstebro til museum i Aalborg, men transporten gik galt på Viborgvej ved Skave.

Kilde: nordjyskedk - 🏆 16. / 53 Læs mere »