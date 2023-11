24-årig nægter drab på åben gade: Husker intet

Og derfor nægter en 24-årig mand, at det er ham, der ved 21-tiden lørdag frarøvede en 56-årig kønsfælle livet på åben gade i Kolding., efter den unge mand søndag er blevet fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Kolding.

Størstedelen af grundlovsforhøret er foregået bag lukkede døre, men sigtelsen blev læst op, før offentligheden blev vist ud af retslokalet, og dermed får offentligheden et indblik i politiets mistanke mod den 24-årige.I sigtelsen lyder det ifølge lokalmediet, at det drabelige overfald skal være begået klokken 21.10 ud for Gråbrødregade 11 i det centrale Kolding.

Med tre knivstik – blandt andet et i hjertet – skal den 24-årige have påført den 56-årige mand de skader, der kostede ham livet. Offeret blev ikke længe efter overfaldet erklæret død på Kolding Sygehus. Forinden var han blevet fundet af forbipasserende, der havde forsøgt at hjælpe ham. headtopics.com

Hans pårørende er blevet underrettet om sagen, som førte til massiv tilstedeværelse af både teknikere, hundepatruljer og efterforskere i området ved Gråbrødregade, som i timerne efter drabet var spærret af.

Netop på baggrund af efterforskningen kunne man senere skride til anholdelse af den nu drabssigtede 24-årige. Indtil videre er der intet, der peger på, at de to involverede skulle have kendt hinanden forud for drabet.Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast. headtopics.com

