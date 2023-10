23-årig norsk skiløber indstiller overraskende karrieren | Seneste sport

- For første gang i mindst seks måneder er jeg glad, og for første gang i årevis føler jeg mig fri, siger Braathen ifølge NTB fredag på et pressemøde i østrigske Sölden, hvor sæsonen i weekenden begynder.Det var også i Sölden, at Braathen vandt sit første World Cup-løb i 2020.

Siden er det blevet til nye sejre og syv podiepladser. Sidste år var han helt i toppen i de fleste World Cup-løb og vandt samlet i slalom.Med skaderne til Pernille Harder, Sofie Junge og Simone Boye skal landstræner Andrée Jeglertz foretage markante ændringer til fredagens Nations League-kamp.Kampen mod Darmstadt bliver med Manuel Neuer tilbage i Bayern München-buret, hvis alt går godt til træning.

Den sidste kamp, Manuel Neuer spillede for Bayern München, var mod Schalke 12. november sidste år. Han har spillet 488 kampe for sin nuværende klub og vundet det tyske mesterskab ti gange.Oliver Bjorkstrand spillede en solid første periode med mål og assist i en NHL-kamp mod landsmand Frederik Andersen i kampen mellem Seattle Kraken og Carolina Hurricanes. headtopics.com

Hvis Fenerbahce kan slå Ludogorets, som man gjorde torsdag, mens FCN også vinder, vil Ludogorets kun kunne komme a point med FCN på andenpladsen i gruppen. I så fald vil indbyrdes kampe blive afgørende. Her vandt FCN 7-1 hjemme over Ludogorets.Torsdag aften vandt KÍ Klaksvík nemlig 3-0 mod Olimpija Ljubljana i Conference Leagues gruppespil.

Danskeren, der er nummer ti på verdensranglisten, tabte i to sæt med cifrene 13-21 og 13-21 til kinesiske Shi Yuqi, der er nummer syv i verden. Karantænen på ti måneder betyder, at Sandro Tonali dermed ikke kan blive udtaget til Italiens EM-trup næste år, hvis landsholdet kvalificerer sig til slutrunden. headtopics.com

