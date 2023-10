23-årig norsk skiløber indstiller overraskende karrieren

I weekenden hvor den alpine World Cup-sæson begynder, har den 23-årige nordmand Lucas Braathen chokeret ved at meddele, at han stopper karrieren med øjeblikkelig virkning.

- For første gang i mindst seks måneder er jeg glad, og for første gang i årevis føler jeg mig fri, siger Braathen ifølge NTB fredag på et pressemøde i østrigske Sölden, hvor sæsonen i weekenden begynder.Det var også i Sölden, at Braathen vandt sit første World Cup-løb i 2020.

- Da glæden ikke længere er der, vælger jeg at begynde min næste rejse. Livet er for kort til at blive ved med at gøre ting, der ikke gør mig glad, siger han.- Det er en trist nyhed og kom som en overraskelse for os alle, og jeg beklager dybt, at Lucas Braathen er nået frem til denne konklusion. headtopics.com

- Samtidig kan vi ikke gøre andet end at respektere den beslutning, han har truffet, siger præsident i forbundet Tove Moe Dyrhaug i en pressemeddelelse. Braathen har på det seneste været i en rettighedskonflikt med skiforbundet, da han har reklameret for et tøjmærke, som han ifølge forbundet ikke har fået lov til.

- Jeg stopper ikke i protest, eller fordi jeg er hævngerrig eller bitter, understreger Braathen fredag. Ifølge skiløberen blev beslutningen taget for tre-fire uger siden. Torsdag gav han sine landsholdskammerater den hårde besked. headtopics.com

Braathen fik sin World Cup-debut som 18-årig. Han tog sin første World Cup-sejr i netop Sölden for tre år siden. Siden er det blevet til nye sejre og syv podiepladser. Sidste år var han helt i toppen i de fleste World Cup-løb og vandt samlet i slalom.

