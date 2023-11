21-årig mand sigtet for voldsom voldtægt: Kvinden var i livsfare

Han er sigtet for forsøg på voldtægt af særlig brutal og farlig karakter mod en 37-årig kvinde.Det voldsomme overfaldt fandt sted søndag i kvindens lejlighed i Randers.Kvinden er ikke længere i livsfare og er p.t. ikke indlagt.

Anklagemyndigheden anmoder om lukkede døre ved grundlovsforhøret, og Østjyllands Politi ønsker derfor p.t. ikke at oplyse yderligere om sagen.

