2023 kan blive det vådeste år nogensinde, afslører prognose

Lægger man de tal sammen ender vi over 905 millimeter, som er den hidtil største nedbørsum for et kalenderår. Den mængde målte man i både 1999 og 2019.Prognose for nedbør i de kommende fire uger. Grønne felter viser mere nedbør end normalt, mens brune tilsvarende er mindre end normalt. Prognosen er beregnet tirsdag den 31. oktober 2023.

Og selvom pålideligheden er lav, når vi kigger endnu længere frem i tid, er der også tendenser til nedbørmængder omkring eller over normalen i december. Prognose for nedbør i december fra det såkaldte C3S multisystem hos Copernicus. Det er en kombination af prognoser fra en række forskellige beregningscentre og institutter. Grønne felter viser mere nedbør end normalt. (Foto: © Copernicus)Det er dårligt nyt i forhold til oversvømmelser i de kommende måneder, for grundvandet ligger højt efter den seneste tids megen regn.

Rekorden er dog endnu ikke givet, for prognoserne kan hurtigt ændre sig, når vi kommer ind i december. Her begynder vejret nemlig at være påvirkeligt af, hvad der sker oppe i stratosfæren, som er laget over troposfæren, hvor vi befinder os.

