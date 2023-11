20-årig Nordsjælland-angriber scorer hattrick og sender Viborg ud af pokalturneringen

Med tre scoringer gjorde den 20-årige FC Nordsjælland Christian Rasmussen, nemlig sit for at underholde tilskuerne, og efter 90 minutters intens, underholdende fodbold hjalp han også sit hold trak med at trække det længste strå.

Resultatet betyder, at Viborg ryger ud af pokalturneringen, mens FC Nordsjælland er klar til kvartfinalen. Det samme er Silkeborg, der onsdag aften har slået Hvidovre på udebane.Det var dog Viborg, der kom bedst fra start.

Efter et farligt Viborg-hjørnespark skrabede midtjydernes anfører, Jeppe Grønning, i andet forsøg en løs bold over stregen. Udligningen kom dog alligevel lige inden pause, da 20-årige Christian Rasmussen bankede bolden i kassen til 1-1 efter en flot omstilling.

