1927: Skal togene køre på el, damp eller diesel?

Siden 1892 har Ingeniøren forsynet de danske ingeniører med nyheder inden for teknikkens verden. Mange af dem er et gensyn værd, og idykker vi ned i de gamle årgange og linker til nogle af de vigtige, interessante, sjove eller bare læseværdige artikler.

Professionel vandspecialist til ansættelse i regionalt vandteam i Europa med base på den danske ambassade i WarszawaDer er nemlig en distance fra svagstrømselektronik og til togdrift og konstruktion af lokomotiver. En dieselmotor til togdrift skal ligesom skibsdiesler, skal helst køre med det mest økonomiske konstante omdrejningstal. Det vender jeg tilbage til.

Litra H produceret fra1926 -41 Frichs, damptryk 12 bar. Lokomotivet vejede i køreklar tilstand 80,5 tons og tenderen vejer 50,8 tons. Lokomotivet må køre 70 km/t og kan trække et persontog på 600 tons eller et godstog på 1000 tons. headtopics.com

Som skrevet ovenfor er en diesel ikke fleksibel. Den er meget bedre til at drive en generator der kan levere styrbar strøm til en elmotor og det var løsningen da damptogene skulle afløses. Jamen var der ikke et effektab ved denne fremgangsmåde. Jo da men det var mindre end det damptogene havde.

Det er også lige så nemt at skifte lokomotiv, når og hvis man skulle fra en elstrækning til en uden el, som det ville være, at koble et dieselelektrisk lokomotiv foran ellokomotivetDe gamle lokomotiver anvendte diesel, og blev fremdrevet med el. headtopics.com

Nye skilte sættes op ved Storebæltsbroen: Det skal du som billist være opmærksom påDet skal du som billist være opmærksom på. Læs mere ⮕

Her er tingen alle bilister skal huske i dag: Glemmer du det, risikerer du en bødeHvis du glemmer det, kan du risikere at skulle ty til lommerne. Læs mere ⮕

Nu bliver det Nordjyllands største: Jeg er blevet helt besat af det herMens padelcentre i Sverige lukker igen, åbnes der mange nye baner i Nordjylland, hvor der er stor tilgang af nye spillere. Læs mere ⮕

Danmarks målsluger slog til, da det gjaldt: 'Det var fedt'Amalie Vangsgaard scorede Danmarks enlige mål i fredagens Nations League-sejr mod Island. Læs mere ⮕

»Vi fremstår jo i dag som et parti, som laver det ene løftebrud efter det andet«Løftebrud efter løftebrud har kostet Venstre dyrt, lyder det fra partinestor og strateg Claus Hjort Frederiksen, der nu kommer med sine råd til den næste formand. Læs mere ⮕

Græskaravler melder udsolgt: - Det er kommet bag på mig, at det er gået så stærktLæs mere her Læs mere ⮕