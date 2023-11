17-årig uden togbillet 'stjal' en andens navn: Politiet ved endnu ikke, hvad han skal sigtes for

Han havde tirsdag taget toget fra et for vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi ukendt sted i retning mod Skive. Det oplyser Jeppe Holgersen, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi. Da drengen steg af toget i Skive, blev politiet gjort opmærksom på episoden, som fik dem til at opsøge den unge mands bekendte, hvis navn han bruge i toget.

- Vi finder frem til, hvem han er ved at opsøge den anden unge mand og træffer så den 17-årige i Spøttrup samme dag, fortæller vagtchefen. Men der er endnu ingen sigtelse til den 17-årige dreng. Det er nemlig en jurist, som onsdag skal klarlægge, hvad der er op og ned i sagen.

- Vi ved endnu ikke, om han har gjort det med forsæt for at skade den anden part, eller han bare har sagt det for at få en gratis togtur, siger Jeppe Holgersen. Vi læser og forholder os til alle tip, men intet bliver offentliggjort, før vi har drøftet det med dig. Tilføj gerne så mange informationer som muligt, så bliver det nemmere at kontakte dig. Ønsker du at være anonym, respekterer vi det i henhold til de presseetiske regler.Vil du sende os et fortroligt tip eller information, kan du sende det til redaktionen krypteret via vores sikre e-mailformular.

