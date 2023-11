15-årig arbejder med kunstig intelligens for under 15 kroner i timen

Som 15-årig sad Hassan meget foran sin computer på sit værelse i Pakistan. Han spillede ikke computerspil som mange af sine jævnaldrende. I stedet arbejdede han med at træne kunstig intelligens. Til under 15 kroner i timen. Og tit i nattetimerne, fordi det var der, det var til at få opgaver.Det fortæller journalisten Niamh Rowe fra det amerikanske tech-medie Wired til DR’s AI-podcast Prompt. Hun har talt med Hassan, der som 15-årig begyndte at arbejde for såkaldte crowdsourcing-platforme.

- Jeg tror, at det startede som en god mulighed, fordi det lovede penge når som helst og fra hvor som helst. Men ret hurtigt begyndte antallet af timer, Hassan arbejdede, ikke at passe med den løn, han fik. Han arbejdede ofte i flere timer for en dollar i løn, fortæller Niamh Rowe iJeg fandt ud af, at arbejderne ret let kan bruge et familiemedlems ID. Eller holde kameraet op til eksempelvis deres bedstemors ansig





