15 kilometer lang sprække truer med vulkanudbrud nær Grindavik

En 15 kilometer lang revne, der strækker sig sydvest fra den islandske by Grindavik med omkring 4000 indbyggere, truer med at blive et alvorligt vulkanudbrud om et par dage. Der flyder nemlig magma langs sprækken, hvilket har forårsaget jordskælv, hvor der fra midnat til klokken 12 i søndags var omkring tusind jordskælv inde fra sprækken. De fleste af skælvene sker i en dybde af tre til fem kilometer nede, hvor der er en tunnel fyldt med magma langs sprækken, skriver instituttet.

Her ses hvor tæt den kilometer lange sprække er på byen Grindavik. Linjen er baseret på kombinerede satellitradarbilleder, GPS-målinger og geofysisk modellerin

:

