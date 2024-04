11 kvindelige borgmestre valgt ved lokalvalget i Tyrkiet

Mens fire kvindelige borgmestre blev valgt ved lokalvalget i Tyrkiet i 2019, var det 11 kvindelige borgmestre, der fik borgmestertjansen ved weekendens lokalvalg. Dermed har 11 ud af Tyrkiets i alt 81 provinser nu en kvinde i spidsen, og 10 ud af de 11 kvindelige borgmestre er fra oppositionspartier, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Præsident Erdogan måtte mandag erkende, at oppositionen, der i langt over 20 år har bekæmpet ham, sejrede ved lokalvalget i hovedstaden Istanbul og andre større byer i landet. Regeringen i Tyrkiet har fået kritik for, at kvinders rettigheder er blevet forringet under Erdogans styre. Noget, som regeringen selv afviser, skriver Reuters. 20.30: Rettelse: Tidligere fremgik det, at Elbit-systemet var indkøbt til Ukraine. Det er rettet, så det nu fremgår korrekt, at Elbit-systemet er købt som erstatning for et andet system, Danmark har doneret til Ukrain

